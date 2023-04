ليبيا – وصف المحلل الاقتصادي على الماقوري الغلاء الذي تشهده الأسواق بالأعلى منذ ثلاث سنوات، محذرًا من تفاقمه في ظل عدم وجود حلول اقتصادية للتضخم ونقص السيولة والبطالة.

الماقوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن الإنفاق الاستهلاكي للأسر يزداد خلال شهر رمضان بنسب تصل إلى 30%، ومع انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، فإن ذلك يضغط على معيشة الأسر.

