شاهد.. الأَمن الداخلي يكشف تفاصيل ضبط “باكستاني” قام بتنصيـر عدد من الليبيين

تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي من ضبط المدعو ” ف . ا . خ ” باكستاني الجنسية، قام بإقناع عدد كبير من البنات والشباب بالإرتـداد عن الدين الاسلامي واعتناق المسيـحية”، والتقى بهم في إحد مراكز تعليم اللغة.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز فإن الشخص الباكستاني مقيم في ليبيا منذ عقدين من الزمن، وقام متعمداً بإغواء الشباب المخالط له حتى تمكن من إخراجهم عن دينهم، وإقناعهم بما وسوس لهم به من خلال الاجتماع بهم وتدريسهم لبعض الكتب المحظـورة في بلدنا قانوناً” .

ووفقا للبيان “لم يقتصر الأمر على هذا فقط بل تمادى للوصول إلى أكبر عدد فقام بالترويج إلى وسوسته عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفقة آخرين للحث والتشجيع على الــردة”.

وأضاف البيان “عاش بيننا آمن طيلة هذه الفترة رغم جرمه الشنيع، وظن بأنه سيظل دائمًا في مأمن، ولكن بفضل الله ثم بفضل الرجال الغيورين على دينهم هاهو الآن تحت طائلة القانون ليقام الحق فيه وفي كل من كان على شاكلته”.

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