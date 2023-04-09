وزير الاقتصاد: إنشاء قائمة ذهبية للتجار الذين يبيعون بسعر التكلفة

أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا يقضي بإنشاء قائمة ذهبية بإدارة التجارة الداخلية للوزارة يقيد فيها التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت اسم “التاجر الأمين”.

وبحسب القرار رقم 137 لسنة 2023 يستمر قيد التاجر الأمين بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح عدة مميزات تتمثل في المشاركة ضمن الوفود الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة وتخفيض 50% من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من الهيئة العامة للمعارض ودعم 50% من مركز تنمية الصادرات في تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية والتكفل بـ 35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات والإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد والتجارة طبقا للتشريعات النافذة.