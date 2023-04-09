المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة للوصول للانتخابات

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الحكومة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد المنفي خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، على استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مقدماً شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا.

وقال المنفي إن حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي، وقدّم شكره إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على التسهيلات التي يقدمها لدعم عمل الحكومة في ظل ظروف استثنائية.