ليبيا – قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني عبد المنعم اليسير إن المبعوث الأممي لعب دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية في إخراج المرتزقة وفك الميليشيات.

اليسير، وخلال مداخلة له مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أوضح أن إخراج القوات المرتزقة من ليبيا يأتي في إطار التمهيد لإجراء الانتخابات.

