مراقبة تعليم تصدر تنويهاً هاماً بشأن استمرار الدراسة والامتحانات النصفية

وجهت مراقبة التربية والتعليم في مدينة ترهونة تنويهاً هاماً إلى مديري مكاتب الخدمات التعليمية بالمراقبة، وكذا مدراء مدارس التعليم العام والخاص بالمراقبة بشأن استمرار الدراسة والامتحانات النصفية.

وقالت المراقبة في بيان صادر عنها، أن “الدراسة مستمرة بجميع المراحل التعليمية (العام والخاص) و (أساسي وثانوي) إلى غاية يوم الخميس (22) رمضان الموافق 1342023م ، وفق قرار وزير التربية والتعليم “.

ونوهت المراقبة بإعلام المعلمين والمعلمات والتلاميذ بذلك مع إعطاء الدروس وعدم إغلاق المدارس لغاية التاريخ المذكور أعلاه ، وكل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية، وسيتم إحالة المدارس المقفلة الي ادارة المتابعة بوزارة التعليم.