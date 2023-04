البكوش: لجنة عقيلة والمشري (6+6) ستحاول السماح لحفتر بالترشح للانتخابات القادمة

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن لجنة النواب (6+6) ونظيرتها في مجلس الدولة ستحاول السماح لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) بالترشح لانتخابات ليبيا القادمة وتأجيل تخليه عن جنسيته الأمريكية إلى ما بعد فوزه.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “لجنة عقيلة – المشري (6+6) ستحاول السماح لحفتر بالترشح في انتخابات ليبيا القادمة وتأجيل تخليه عن جنسيته الأمريكية إلى ما بعد فوزه”.

ونشر البكوش الترجمة العربية لإجراءات التخلي عن الجنسية الأمريكية والتي توضح مدى ما وصفه بـ” غباء” هكذا مقترح حسب تعبيره.

