المبعوث الأممي يستكمل جولاته لحل الأزمة الليبية.. ويصل سبها

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له، إلى مدينة سبها، اليوم الأحد، لعقد سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الليبية الفاعلة في الجنوب الليبي.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، استعدادهم التام لدعم تأمين كافة مراحل الانتخابات، وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وانتهى آخر اجتماع اللجنة في بنغازي، فجر السبت، بالاتفاق على تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، والمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال عام 2023 والقبول بنتائجها من الأطراف كافة.

واتفق المجتمعون على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

وأكد المجتمعون استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

Trending في ختام جولته بدول الجوار.. “باتيلي” يبحث في النيجر إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

كما اتفقوا على البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين، وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها جنوبي البلاد.