تعرف على ترتيب جواز السفر الليبي عالميا

الوطن| رصد

يواصل جواز السفر الليبي، تراجعه بين أقوى جوازات السفر في العالم، وفق مؤشر هينلي العالمي 2023 “Henley Passport” المعني بترتيب قوة جوازات السفر في العالم.

واحتلت ليبيا المركز الأخير بين الدول المغاربية، حيث جاءت في الترتيب الـ101 عالميًا، حيث يمكن لمواطنيها السفر إلى 41 دولة فقط بدون تأشيرة.

المؤشر Henley Passport يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وجاءت تونس في المرتبة الـ76 عالميًا، والمغرب في المركز الـ80، وموريتانيا في المركز الـ85، و الجزائر في المركز الـ90.