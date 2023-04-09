الأسمر: البعض فسّر تصريحات السفير الأمريكي «خطأ»

أكد المحلل السياسي، محمد الأسمر، أن البعض ترجم ما طرحه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أخيراً «بشكل خاطئ»، مستبعداً وجود فُرص تشكيل حكومة جديدة كما يرغب مجلسا النواب، والدولة بسبب ضيق الوقت.

وقال الأسمر، في تصريحات لصحفية «الشرق الأوسط»: “المجلسان أعلنا في أكتوبر الماضي بالفعل عزمهما على تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات بعموم البلاد، قبل نهاية عام 2022، لكن هذا لم يتحقق، فالمجلسان حالياً أمام مهلة أخيرة للتوافق حول القوانين الانتخابية، تنتهي في يونيو المقبل، وإلا فإنه سوف يتم اللجوء لبدائل لوّح إليها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، وبالأساس باتيلي لم يتطرق في أي من تصريحاته لوجود حكومة جديدة”.

وأضاف “هذا يعني بوضوح استبعاد باتيلي والدول الغربية النافذة بالساحة الليبية، وتحديداً الولايات المتحدة، الفكرة؛ لمعرفتها أنها قد تستغرق مزيداً من النقاش والوقت بين مجلسي النواب والدولة، لضرورة موافقتهما عليها، ولذا تم في الأغلب تجاوزها، كما أن المجتمع الدولي صار متوافقاً بتفويض مهمة تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة (5 +5) والقيادات العسكرية والأمنية، التي اجتمعت أخيراً في تونس وطرابلس، وترك أي ملفات أخرى لمن سينوب عن الدبيبة بحكومة الوحدة الوطنية، حال إعلان الأخير ترشحه”.

وتابع “استبعد ما يطرحه البعض بشأن إمكانية تكليف حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، الإشراف على الانتخابات، وأرجع ذلك لعدم نشر سلطتها على كامل البلاد، وعدم وجود فرصة لتمرير أي قرار لها من قبل المصرف المركزي، أو أي جهة سيادية أخرى، فضلاً عن انتهاء تكليفها المحدد بأربعة عشر شهراً في مايو المقبل”.