ليبيا – أكد اتحاد تفعيل وتنظيم ثوار ليبيا في بيان له السبت أن كافة القوات والأفراد والآليات التابعة له مستعدة للدفاع عن مقدرات ومكتسبات الشعب الليبي.

الاتحاد وفي بيانه الذي نشرته قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أعرب عن رفضه للتعديل الدستوري الـ 13 للإعلان الدستوري الصادر عن البرلمان ورفض عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية المناصب السيادية في الدولة.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “نفد صبرنا بسبب ازدياد الفساد، وننبذ التطرف والعنف بجميع أشكاله”، مؤكدًا أنه يرفض الإرهاب وسيعمل على إيقاف الهجرة غير الشرعية حسب زعمهم.

اتحاد "تفعيل ثوار ليبيا": نرفض عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية المناصب السيادية

