الأسود: لجنة 6+6 عازمة على إنجاز القوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو

أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود، أنه سيتم عقد اجتماع جديد للجنة الأسبوع المُقبل في طرابلس.

وقال الأسود في تصريح صحفي، إن “أعضاء 6+6 عازمون على إنجاز القوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف أن “تصريحات باتيلي الأخيرة بأن مبادرته ستعتمد على ما توصل إليه النواب والدولة من توافقات؛ تصحيح لمسار البعثة”. مردفًا أن “كل تجارب البعثة الأممية السابقة بائت بالفشل أو أخرجت لنا حلولا ضعيفة لم تحُل الأزمة الليبية بل طال أمدها”.

وأردف أن “باتيلي أخطأ عندما حمّل مسؤولية المختنق السياسي لمجلس النواب بدلا من الذين يحملون السلاح أمام حلول الأزمة”.

وختم موضحًا أن المبعوث الأممي “أخطأ عندما أراد أن يضع خارطة طريق بعيدًا عن الجهة التشريعية”.