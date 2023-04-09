مفوضية الانتخابات تتابع جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الإعاقة

تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الاقتراع.

جاء لك خلال اجتماع الشعاب اليوم الأحد بمقر المفوضية مع مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، ومسؤول وحدة دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس باسم أبوحميده.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال الاجتماع بحث آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.