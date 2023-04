الجديد: ليس من حق أي جهة وضع شروط تمنع أي مواطن من الترشح للإنتخابات

ليبيا – طالب المحلل الاقتصادي مختار الجديد بتجاوز شروط الترشح للانتخابات والانتقال إلى مرحلة مناقشة آليات لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أنا مع حق كل ليبي في الترشح للانتخابات الرئاسية بشرط ألا يكون مطلوبًا للعدالة بمن فيهم المشير خليفة حفتر، وسيف القدافي”.

وأضاف: “ليس من حق أيً كان أو أي جهة وضع شروط للترشح تمنع أي ليبي من الترشح، فلا أحد وصي على إرادة الليبيين”.

وتابع الجديد حديثه: “الليبيون على دراية بأن خليفة حفتر عسكري ويحمل الجنسية الأمريكية، فإذا صوتوا له فهذا بمثابة استفتاء من الشعب على هذه النقاط الخلافية بالموافقة، لذلك دعوا الشعب يقول كلمته، فإما أن يرفضوه وحينها عليه أن يحترم إرادة الشعب أو أن يقبلوا به وعلى الطرف الآخر احترام إرادة الشعب”.

الجديد ختم: “أما طول المماطلة والتاجيل للانتخابات فالمستفيد الوحيد منه هم القابعون الآن في السلطة المتشبتون بها”.

