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بوشعالة: الليبيون هم من يجب أن يصنعوا الحلّ مثل فيتنام

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عضو مجلس الدولة، إبراهيم بوشعالة، أن الليبيين هم من يجب أن يصنعوا الحلّ مثل فيتنام، بحسب تعبيره.

وقال بوشعالة، في تصريحات صحفية: “يجب عدم السّماح للنواب والدولة التمديد لأنفسهما وعليهما عدم الاجتماع خارج البلاد، كما يجب أن تقتصر لقاءات المجلسيْن المقبلة على الانعقاد داخل البلاد، فالليبيون هم من بيدهم أدوات الضّغط الحقيقي لإيجاد الحلّ والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات”.

وأضاف “مصالح العالم في ليبيا تُقضى، ومصالح الليبيين مُعطلة ولذلك يجب الجلوس مع بعضنا البعض لإخراج البلاد من أزمتها، والليبيون هم مَن يجب أن يصنعوا الحل، مثلما صنعت دول كفيتنام وغيرها الحل ورسمت الطريق لنفسها”.

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الأزمة الليبية الحل الليبيون ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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