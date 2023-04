ليبيا – اعتبر عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب ميلود الأسود أن تصريحات “المبعوث الأممي” الأخيرة بأن مبادرته ستعتمد على ما توصل إليه مجلسي النواب والدولة من توافقات، تأتي في إطار تصحيح مسار البعثة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

الأسود قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العداله والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن كل تجارب “البعثة الأممية” السابقة بائت بالفشل أو أخرجت حلولًا ضعيفة لم تحُل الأزمة الليبية بل طال أمدها، لذلك كان لا بد على البعثة الأممية دعم التوافق الليبي الليبي.

وتابع: “المبعوث الأممي أخطأ عندما حمل مسؤولية المختنق السياسي لمجلس النواب بدلًا من الذين يحملون السلاح أمام حلول الأزمة، وأخطأ عندما أراد أن يضع خارطة طريق بعيدًا عن الجهة التشريعية”.

Shares

The post الأسود: كل تجارب البعثة السابقة بائت بالفشل لذلك كان لا بد عليها من دعم التوافق الليبي الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية