أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” قرارا بإنشاء قائمة ذهبية تحمل اسم “التاجر الأمين” يقيد فيها التجار البائعين للسلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة أو بهوامش ربحية بسيطة خلال رمضان.

وحددت الوزارة سنة كاملة للتجار بالقائمة على أن تمنح ميزات منها المشاركة ضمن الوفود الرسمية للوزارة إلى جانب تخفيض 50% من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من هيئة المعارض.

ومنحت الوزارة للتاجر أيضا دعما بنسبة 50% من مركز تنمية الصادرات في تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية والتكفل بما نسبته 35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية من مركز تنمية الصادرات إلى جانب الإعفاء من الرسوم المكفولة لوزير الاقتصاد طبقا للتشريعات النافذة.

وينص القرار في مادته الثالثة على تشكيل لجنة تتولى فرز القوائم واختيار أفضل 10 تجار على مستوى ليبيا يدرجون في القائمة الذهبية على أن تراعى في كل ذلك كل حلقة من حلقات البيع والأولوية للبائع بسعر التكلفة خلال رمضان ثم الأقل ربحا من خيث القيمة والنسبة.

The post “التاجر الأمين” قائمة ذهبية تطلقها وزارة الاقتصاد للتجار البائعين بأسعار التكلفة في رمضان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار