الطقس في ليبيا اليوم الأحد.. أجواء مستقرة غرباً وباردة شمالاً

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقراراً على المناطق الغربية، بينما تبقى الأجواء مغيمة وباردة على مناطق الشمال الشرقى مع فرصة هطول أمطار اليوم على الجبل الأخضر ومناطق الواحات، ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، اليوم الأحد، بين 15 و21 درجة مئوية على مناطق شمال ليبيا، وتكون الأجواء دافئة على المناطق الجنوبية، إذ تسجل بين 25 و30 درجة مئوية باستثناء مدينة الكفرة، إذ تصل اليوم إلى 37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

وفي منطقة (راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية.

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وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات- غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير -تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الواحات والسرير وتازربو، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الواحات، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل اليوم علي الكفرة 37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد.