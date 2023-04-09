سهيلة الفلاح: لقاءات لجنة “5+5” تعد حدثا تاريخيا

أشادت سهيلة الفلاح عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي، بالنقاشات التي تجريها لجنة “5+5”.

وتوقعت الفلاح في تصريح صحفي حدوث توافقات عسكرية بين قيادات المنطقتين الشرقية والغربية في الأيام المقبلة، واعتبرت ذلك حين حدوثه حدثا تاريخيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقالت “الفلاح” إن هذا الحدث لن يقف عند حدود اللجنة وانتهاء أعمالها، بل سيستمر النقاش الوطني إلي الخروج بليييا إلى بر الأمان، مضيفة أن التآلف والتقارب واجتماع الكلمة والاتفاق والالتقاء في منتصف الطريق بالحلول الوسط، هو ما سعى له الحزب منذ البداية، حسب قولها.

وتابعت بأن تعزيز القدرة على تجاوز الاختلاف حول العديد من الموضوعات التفصيلية، يحفظ البلاد من الوصول إلى حالة الانقسام السياسي المفضي للصراع، ويكسب الجميع فيه النقاط بالتساوي.