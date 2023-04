أبو بريق: يجب إبعاد التدخلات الخارجية عن اجتماعات القيادات العسكرية لتنتج حلًا بأيادٍ ليبية

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري ورئيس لجنة الحقوق والحريات أحمد أبو بريق باجتماع القيادات العسكرية في مدينة بنغازي، قائلًا: “نحن نشد على أيديهم لدعم الحل السياسي”.

أبو بريق أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن الأزمة في ليبيا بالأساس أمنية ولو نجحت هذه الاجتماعات ستمهد لحلها كليًا.

وأكد أنه يجب إبعاد التدخلات الخارجية على هذه الاجتماعات لتنتج حلًا بأيادٍ ليبية.

