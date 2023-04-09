6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة الليبية في مصراتة.. تعرف عليها

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، السبت، 6 قرارات في ختام اجتماعها الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب وزراء الحكومة.

وشملت القرارات: “الموافقة على تخصيص معسكر المعاشير الكائن بمنطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، والموافقة على تعيين المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليكون الجهة الرسمية الوحيدة المانحة لشهادة الحلال في ليبيا”.

وبحسب الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي، وافقت الحكومة على إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة؛ لتنفيذ مشروع الطريق السريع “رأس اجدير – امساعد”.

واعتمدت محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للطاقة، وكذلك مقترح الهيئة العامة للمعلومات باصدار وثيقتي “سياسة الحوكمة- الدليل الوطني للبيانات الحكومية”، إضافة إلى موافقتها على مقترح مصلحة أملاك الدولة – مصراتة بشأن العقار المنزوع ملكيته لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب والمخصص لإنشاء مجمع الحديد والصلب.