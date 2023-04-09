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مديرية طرابلس: مستمرون في حملتنا لمكافحة التسول

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشرت مديرية أمن طرابلس مجموعة من الصور لعدد من النساء المقبوض عليهن لممارسة التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت مديرية الأمن في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إلى أنه “رغم جهود الأجهزة الأمنية إلا أن ظاهرة التسول لا زالت  حاضرة في الأسواق وإشارات المرور وأمام المساجد، لا سيما خلال هذه الأيام في شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد”.

وختمت بيانها موضحة أنه “خصوصا و أن المتسولين في الغالب وفي معظم تقارير الضبطيات نجدهم ينتحلون شخصية المواطن الليبي بارتداء الزي التقليدي سواء النسائي «الفراشية» أو رجالي «البدلة العربية»، إلا أن جهود الحملة لا زالت مستمرة”.

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مديرية طرابلس

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صحيفة الساعة 24

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