ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال ورئيسه “محمد حمودة” إحالة نتائج لجنة الطوارئ المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 107/ 2023.

حمودة قال في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2023: إن تعاون وزارة الاقتصاد مع مصرف ليبيا المركزي وتسريع الإفراجات الجمركية سهّل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي لتوفيرها وفق متطلبات السوق.

وكشف أن مصرف الجمهورية أصدر (مئة واثنين وخمسين ألفًا وستمئة وستة وثمانين – 152686) بطاقة مصرفية مسبوقة الدفع لمنحة الطلبة.

ولفت إلى أنه تم معالجة الخروقات والتزوير في منحة الطلبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات بربط منظومة وزارة التعليم العالي والتعليم الثقني مع منظومة الرقم الوطني.

وأكد أن باب التسجيل مفتوح للمستهدفين من منحة الزوجة ومنحة الأولاد، منوهًا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص “معسكر المعاشير” الكائن بمنطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وبيّن أنه الموافقة على تعيين المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليكون الجهة الرسمية الوحيدة المانحة لشهادة الحلال في ليبيا والموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة؛ لتنفيذ مشروع الطريق السريع ( رأس جدير – امساعد).

وأوضح أنه تم اعتماد محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للطاقة واعتماد مقترح الهيئة العامة للمعلومات باصدار وثيقتي (سياسة الحوكمة – الدليل الوطني للبيانات الحكومية).

حمودة أفاد في الختام أنه تمت الموافقة على مقترح مصلحة أملاك الدولة – مصراتة بشأن العقار المنزوع ملكيته لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب والمخصص لإنشاء مجمع الحديد والصلب.

Shares

The post حمودة: تمت معالجة الخروقات والتزوير في منحة الطلبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية