غوقة: التفاهم بين العسكريين أفضل من السياسيين

الوطن| رصد

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا، عبد الحفيظ غوقة، إن لجنة 5+5 منذ الاتفاق الذي تم في 2020 لم تنجز الكثير لعدة أسباب، معتبراً أن “التفاهم بين العسكريين أفضل من حيث التقارب من التفاهم بين السياسيين الذين لم يتفقوا على الإطلاق رغم مرور سنوات على الانقسام”

وأشار إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاتفاق لديها مهام محددة وهي مسألة “الجماعات المسلحة” بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية من هلال قوة مشتركة لتأمين مختلف المناطق، آملا في أن يُغلق ملف المحتجزين.