اللافي يبحث أوضاع السجون الرسمية مع وزيرة عدل حكومة الوحدة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم، أوضاع السجون التابعة للوزارة، وتأخر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي ساهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

وبين إعلام المجلس الرئاسي، أن اللافي شدد على ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

ومن جهتها جددت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، والتأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب. وأكدت على العمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.