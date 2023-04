الحصادي: الكثير من أصحاب الشعارات والأغراض المغلّفة بالدين فشلوا في امتحان المال الفاسد والرشاوي

ليبيا – قال منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن الكثير من أصحاب الشعارات والأغراض المغلّفة بالدين والقيم والوطنية فشلوا في امتحان المال الفاسد والرشاوي.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “عندما أردت ملكة سبأ معرفة حقيقة سليمان- عليه السلام- استخدمت امتحانًا تقييميًا دقيقًا يكشف الحقيقة، المال الفاسد كرشوة في صورة هدية لتتأكد من حقيقة سليمان، الامتحان الذي يُخفق فيه الكثير من أصحاب الشعارات والأغراض المغلّفة بالدين والقيم والوطنية”.

