غوقة: الأهم من اجتماعات لجنة (5+5) هي النتائج المتمثلة بتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبد الحفيظ غوقة إن لجنة 5+5 منذ الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة في عام 2020 لم تنجز الكثير.

غوقة وفي مداخلة له عبر قناة “العربية – الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، وصف التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة بـ “الجيدة”، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها مهام محددة في الاتفاق وهي الجماعات المسلحة، أما مساءلة المحتجزين لدى الطرفين وإثبات حسن النوايا وإطلاق سراح المحتجزين فشهدناه في الأعوام الماضية ورحبنا بذلك ونتمنى أن يغلق ملف المحتجزين.

ورأى أن العمل المهم لدى اللجنة هو توحيد المؤسسة العسكرية بمعنى أن تكون هناك قوة مشتركة تتولى تأمين المناطق المختلفة التي تتواجد بها القوات التابعة لكلا الطرفين، بحيث يكون هناك مؤسسة عسكرية واحدة يناط بها تحقيق الأمن في كل أنحاء البلاد.

ولفت غوقة إلى أنه يراهن دائمًا على أن التوافق بين الأطراف العسكرية أفضل من ناحية التقارب والسرعة بين الأطراف السياسية التي لم تتفق على الإطلاق على الرغم من مرور سنوات عدة على الانقسام.

وأضاف: “مسألة التعهد بإجراء الانتخابات أمر جيد، فالانتخابات في ليبيا حصلت ونجحت في ظل ظروف الانقسام والاضطراب، فما بالك عندما تتوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهذا سيكون داعمًا للعملية السياسية”.

غوقة ختم: ” الأمم المتحدة التي جمعت أعضاء (5+5)،استطاعت أن تعقد اجتماعات في طرابلس وبنغازي واجتماع قادم في سبها هذا جيد، لكن الأهم هو نتائج الاجتماع في توحيد المؤسسة العسكرية وحل الجماعات المسلحة وتصنيف هذه الجماعات وحصر قادتها وأسلحتها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه منذ قرابة الـ 3سنوات وأتمنى أن يحدث قبل العملية السياسية”.

