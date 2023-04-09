المفوضية العليا للانتخابات تتابع جاهزية مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة

طرابلس 09 أبريل 2023 (وال)- بحث الاجتماع الذي عقدته المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد، آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسُبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وضم الاجتماع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس باسم أبوحميده.

وتابع المجتمعون جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في يوم الاقتراع في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية. (وال)

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