شاهد .. جهاز الامن الداخلي يكشف تفاصيل القبض على الملقب بـ( بـول )

نشر جهاز الأمن الداخلي اعترافات المدعو (أ، ب) مواليد 1996 الملقب بـ”بول”، الذي قبض عليه من قبل الجهاز بعد جهود تحريات قوات الجهاز .

وقال الجهاز في بيان صادر عنه، إن القاء القبض يأتي استمراراً للجهود التي يبذلها الجهاز، وتأكيدا على تحول الـر.دة إلى عمل عصــ ـابي منظم يقوم به ضعاف النفـوس المدعومين من جهات خارجية.

واوضح الجهاز في بيانه، إنه “تم استدراج المدعو “بــول” حسب اسمه المسيــ ــحي وذلك عن طريق اغرائه بالمال للتخلي عن ديـــ ـنه بعد ان تم منحه سيارة وقطعة ارض، لكونه يجيد ثلاث لغات واستخدم لنشر الدعاية للمسيـــ ـــحية باللهجة الليبية وترجمة التـــ ــوراة.