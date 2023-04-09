ريم البركي: الدبيبة نصاب ومزور واستغل حاجة الناس

علّقت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، على قرار الدبيبة بإلغاء قراره بدعم القروض السكنية نهائياً.

وكتبت البركي في منشور لها عبر منصتها على موقع “تويتر” قائلة: “لم أتفاجأ من الخبر، عبدالحميد شخص غيّر صادق ونصاب ومزور استغل حاجة الناس للقروض السكانية فأعطاهم حقن مسكنة لمدة 8 أشهر تقريبًا حتى يرددوا على مسامعنا كل صباح ومساء «خلوا الراجل يخدم» حتى «خدم بيهم خدمة سمحة»!”.

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قد ألغى قراره رقم (1055) لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية.