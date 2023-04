عقيل: سفارات أجنبية عرضت على أمراء حرب محليين القيام بتَغييب سيف الإسلام

ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل على التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لصحيفة “الشرق الأوسط” التي قال فيها: “إن الأطراف الليبية هي المسؤولة عن تحطيم انتخابات 2021”.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال: “صوت خشخشة الدولار، ونعومة وسائد الطائرات الخاصة والحياة المرفهة بالبالم بيتش، أقوى من صوت الحق؟”.

وأضاف: “رغم تصريح ريتشارد نورلاند مرارًا بأن مشاركة سيف كمترشح كانت هي القوة القاهرة التي دفعت واشنطن ولندن إلى إلغاء انتخابات 2021، بل على الرغم من انتقال نورلاند جهارًا نهارًا وقبل أيام فقط إلى مرحلة تهديد الليبيون صراحةً بتعطيل بلاده والإنجليز لأي انتخابات لا يلتزم فيها الليبيين بتحديد هويات المترشحين وأبعاد الأشخاص الجدليين في إشارة سافرة إلى سيف القذافي”.

وواصل حديثه: “ورغم انتشار أنباء لا أظنها لم تبلغ مسامع باتيلي عن عرض سفارات أجنبية على أمراء حرب محليين قتل سيف القذافي مقابل مليار دينار تدفع لهم من خزائن الليبيين، تتضمن مصاريفها، تشكيل قوة غدر مسلحة ومنحهم أدوارًا متقدمة بمرحلة ما بعد سيف، إلا أن الحاج باتيلي أبى ألا أن يغني على ليلاه، بالتصريح لصحيفة الشرق الأوسط، بأن الأطراف الليبية وليس واشنطن ولندن، هي المسؤولة عن تحطيم انتخابات 2021، وأنها أي الأطراف الليبية بحسب الحاج باتيلي طبعًا عليها أن تتوقف عن تبادل توجيه الاتهام إلى بعضها بعض حيال ارتكاب هذه الجريمة السياسية والتي يعرف الحاج السنغالي يقينًا، وقبل غيره بأنها كانت جريمة سياسية ٱمبريالية خالصة بالأصل والأساس”.

