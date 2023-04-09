العقوري يدعو الى محاسبة المتورطين في واقعة 7 إبريل

دعا عضو مجلس النواب يوسف العقوري إلى محاسبة المتورطين في واقعة الشنق الجماعي التي أعدم فيها نظام السابق في أبريل العام 1977 عددا من المواطنين الليبيين، بذريعة ممارستهم نشاطات معارضة للنظام واكبتها مداهمات للجامعات الليبية من قبل أجهزة الأمن وعناصر اللجان الثورية، وحملة اعتقالات استهدفت عديد الطلبة، قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم الجامعات لهذا الغرض.

وأكد العقوري بمناسبة الذكرى الـ46 للشنق الجماعي أن “تلك الأحداث الرهيبة ستظل دائما في ذاكرة الشعب الليبي كشاهد على جرائم النظام السابق”، لافتا الى ان النظام السابق بدأ حملة قمع واسعة وغير مسبوقة ضد طلاب جامعتي بنغازي وطرابلس والمواطنين الليبيين بالخارج بدعوى عداء الثورة في ذلك الوقت.