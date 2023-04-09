السايح يلتقي لجنة «6 + 6» لصياغة قوانين الانتخابات

التقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بعدد من أعضاء لجنة (6 + 6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.

وبحسب بيان مفوضية الانتخابات، فإن الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي يأتي على رأسها المفوضية.

وتم استعراض ومناقشة جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الاعلان الدستوري.

كما تطرق النقاش، إلى مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية.

وقد أسفر الاجتماع، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.