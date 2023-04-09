شركة الكهرباء الليبية تعلن استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، استمرار أعمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس- أبوعرقوب) جهد 400 كيلو فولت، اليوم الاحد، مشيرة إلى أهمية المشروع في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الإنتاج.

وقالت الشركة، إنه يجري حاليا استكمال تركيب ما تبقى من أجزاء مكونات أحد الأبراج ضمن مجموعة من الأبراج على مسار الخط من ناحية الرويس.

وتنفذ المشروع شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل بشركة الكهرباء، وذلك بهدف زيادة استقرارية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.