السايح يبحث مع أعضاء لجنة 6+6 المواضيع المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع عدد من أعضاء لجنة (6 + 6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية، المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.

كما بحثوا تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والطعون والنزاعات الانتخابية.

واتفق السايح مع أعضاء اللجنة على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.