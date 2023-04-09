الدبيبة يلغي قرار تمويل الأغراض السكنية الخاص بـ”القروض”

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أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً يلغي فيه تمويل الأغراض السكنية الخاص بـ”القروض”.

وأوضح الدبيبة في قراره رقم 1055 لسنة 2022 في مادته الأولى على إلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مبلغ مالي لدعم تمويل الأغراض السكنية، كما تلغى جميع الآثار المترتبه عنه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، كما يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تتفيذه.

وكانت بلديات عدة قامت بإصدار قوائم بأسماء المستفيدين بتلك القروض، إلا أن بعض البلديات حدثت فيها مشاكل بسبب القرار واحتجاجات بسبب التلاعب الذي تم في القوائم.

إلغاء القرار جاء بعد أن علق الكثير من المواطنين آمالهم على القروض، وخاصة فئة الشباب الين عزفوا عن الزواج بسبب عدم توفر المسكن، والعمل أيضاً مادفع البعض منهم التوجهه للعمل في صفوف المليشيات رغم أن بعضهم خريجوا جامعات.