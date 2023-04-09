دومة: فزان صفر في باب التنمية ببيان المركزي حول الإنفاق العام

انتقد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، عدم احتساب فزان إلا في باب المرتبات فقط، داخل بيان الإيرادات والإنفاق العام الذي أطلقه المصرف المركزي، أثناء الربع الأول من العام الحالي.

وقال دومة، في تغريدة عبر “تويتر”: “نثني على ما قام به مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإفصاح عن بيان الإيرادات والإنفاق بالربع الأول لعام 2023”.

وأضاف “للأسف لم تحسب فزان إلا في باب المرتبات، مقابل لا شيء يذكر في الباب الثاني وصفر باب التنمية وباب الدعم للبنزين والغاز، الذي يعلم الجميع أنه غير موجود في المنطقة منذ 2011”.