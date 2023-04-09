التقاز: نُرحّب بتصريح “باتيلي” القاضي بمشاركة الأحزاب السياسية في رسم مسار الانتخابات

أشاد رئيس تجمع الأحزاب الليبية عبدالله التقاز، بتصريح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القاضي بمشاركة الأحزاب السياسية في رسم مسار الانتخابات.

وأضاف التقاز في تصريحات صحفية، أن الأحزاب تختلف عن التجمعات القبلية والمدنية الأخرى؛ لأنها لا تتحرك وفق مصالح ضيقة بقدر ما تحركها المصالح العامة للبلاد.

وأشار إلى أن، الأحزاب السياسية تتحرك وفق رؤى وأهداف واضحة، ولديها الخبرة السياسية لدعم الحلول السياسية في ليبيا.

كما طالب بدور أوسع للأحزاب في هذه المرحلة؛ باعتبار العمل الحزبي أساس الممارسة الديمقراطية.

واعتبر، أن تجمع الأحزاب الليبية يعتبر أكبر تكتل حزبي بعد انضمام 31 حزبا من تيارات مختلفة، ويمكنه أن يساعد في رسم مسار الانتخابات بأفكار هذه الأحزاب.