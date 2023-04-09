الأعلى للقضاء يقرر العفو عن بعض المحكومين بشروط

العنوان – طرابلس

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار عفو عن تنفيذ باقي العقوبة لعدة شرائح من المساجين مؤكدًا على بعض الشروط.

وأكد المجلس أن القرار ينص على أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل و ثلث المدة لمن يعاني مرض مزمن و يحتاج رعاية صحية خاصة أو من تجاوز عمره 60 سنة.

وشدد مجلس القضاء على أن القرار نص كذلك على ضرورة أن يكون المحكوم عليهم بالمؤبد أن يكون قد قضى 15 سنة في السجن.

وأفاد المجلس على أن يكون المحكوم قد سدد قيمة مبالغ الرد و الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وأن لا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن العفو لا ينطبق على المحكومين في جرائم ارهابية أو أمن دولة أو القصاص والحدود.

ولفت إلى أن العفو لاينطبق على المحكومين في جرائم القتل العمد و الشروع فيه و الضرب حتى الموت و الخطف، والمحكوم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتصالح مع المجني عليه.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن العفو لا ينطبق على المحكومين في جرائم المخدرات بأكثر من 5 سنوات سجن.