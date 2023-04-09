مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع

بحث عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية، مدى جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الاقتراع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، بحضور مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات حسب وكالة سبوتنيك” .

وقال البيان إن الاجتماع الذي عقد في مبنى التدريب في مقر المفوضية يأتي في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية.

وبحث الاجتماع آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.