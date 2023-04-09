قارب يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا على متنه مئات المهاجرين

أعلنت خدمة الدعم “ألارم فون”، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، عن أن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا، بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

أضافت الخدمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا ليلة السبت، وأن الخدمة أبلغت السلطات، وقالت إنه لم يجر إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وتابعت ألارم فون، أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية.

وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

كما أوضحت أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، حيث ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، أنه لم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.