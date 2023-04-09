باتيلي: أعيان الجنوب طالبوا بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية

الوطن|رصد

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أنه أجرى حواراً مفيداً مع مجموعة من الأعيان البارزين ووجهاء المجتمع الذين يعكسون التنوع الثقافي في الجنوب، حيث أعرب عن تقديره لدورهم في تعزيز ثقافة التعايش والمصالحة بين مختلف المكونات المجتمعية.

وطالب باتيلي من الأعيان بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية، حيث ناشدوا بدورهم بتوزيع أكثر عدلاً للموارد وكذلك إلى إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية.

وحث باتيلي الأعيان على مواصلة دورهم البنّاء في عملية المصالحة الوطنية ومواكبة الجهود المحلية مع الجهود الوطنية دعماً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع وسلمية في جميع أنحاء ليبيا في عام 2023.