البركي: الدبيبة نصاب ومزور واستغل حاجة الناس لكسب التأييد الشعبي

علّقت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي، على قرار رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بإلغاء قراره بدعم القروض السكنية نهائياً.

البركي وفي تغريدة لها على موقع “تويتر” قالت إنها لم تتفاجأ من الخبر، إذ تعتبر الدبيبة شخصاً غيّر صادق ونصاباً ومزوراً، وقد استغل حاجة الناس للقروض السكانية، فأعطاهم ما وصفته بالحقن المسكنة لمدة 8 أشهر تقريباً، حتى يكسب تأييداً شعبياً.

وكان الدبيبة قد ألغى قراره رقم (1055) لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية.