ضبط شخص قام بسرقة أغنام من منزل في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الاحد عن تمكن مركز شرطة الفعاكات من ضبط شخص قام بسرقة أغنام من منزل مواطن وبيعها بسوق المواشي بمنطقة القوارشة.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة الفعاكات ضد مجهول قام بسرقة أغنام من منزله وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمد بورويص تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعلين .

وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة تم خروج أعضاء المركز إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات وأسفرت جهودهم عن التوصل لهوية الشخص المطلوب وهوا أحد جيران الشاكي وتم ضبطه من قبل أعضاء المركز وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يدعي ح.ع.ج وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .