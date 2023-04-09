القبض على ممرض بتهم الحرق والسرقة والتهجم على عيادة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد عن تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي من ضبط شخص بتهمة التهجم وسرقة أحد العيادات بمنطقة النواحي الاربع .

بعد ورود بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الاربع من دائرة مركز شرطة قصر بن غشير بشأن واقعة سرقة بالإكراه والحريق العمد من داخل عيادة الشفاء للجراحة العامة ؛ حيث قام شخص يدعى “م. ع .ص.م” بالتهجم على العيادة برفقته شخص آخر وقاما بتقييد العامل الموجود بحجرة الخفارة وسرقة منه مبلغ مالي وهواتفه الخاصة وحرق الحجرة الخاصة به بالكامل.

ومن خلال البحث والتحري تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي من ضبط المتهم وهو من مواليد 1995م مهنته ممرض ؛ وتم استدعاء المشتكي والغفير وتعرفوا عليه وبأنه هو من قام بهذا الفعل ؛ وتم ضبط أقواله وأحيل مقبوضاً عليه إلى مركز شرطة قصر بن غشير وقيدت ضده قضية تحت رقم/ 2023/284م السرقة بالإكراه والحريق.

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد عن تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي من ضبط شخص بتهمة التهجم وسرقة أحد العيادات بمنطقة النواحي الاربع .

بعد ورود بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الاربع من دائرة مركز شرطة قصر بن غشير بشأن واقعة سرقة بالإكراه والحريق العمد من داخل عيادة الشفاء للجراحة العامة ؛ حيث قام شخص يدعى “م. ع .ص.م” بالتهجم على العيادة برفقته شخص آخر وقاما بتقييد العامل الموجود بحجرة الخفارة وسرقة منه مبلغ مالي وهواتفه الخاصة وحرق الحجرة الخاصة به بالكامل.

ومن خلال البحث والتحري تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي من ضبط المتهم وهو من مواليد 1995م مهنته ممرض ؛ وتم استدعاء المشتكي والغفير وتعرفوا عليه وبأنه هو من قام بهذا الفعل ؛ وتم ضبط أقواله وأحيل مقبوضاً عليه إلى مركز شرطة قصر بن غشير وقيدت ضده قضية تحت رقم/ 2023/284م السرقة بالإكراه والحريق.