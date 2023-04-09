الداخلية تعلن ضبط سيارة هونداي النترا مسروقة

أفادت وزارة الداحلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب الدوريات بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط مركبتان آليتان مطلوبتان باستخدام منظومة البلاغ الأمني الموحد.

▪المركبة الأولى نوع ميتشي بيشي كنتر اللون أبيض مطلوبة لدى مركز شرطة حي الأندلس في قضية سرقة معدات كهربائية ومعمم عنها بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (1) بتاريخ 15-3-2023.

▪المركبة الثانية نوع هونداي النترا اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (13) بتاريخ 11-1-2023 .

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة فور انتهاء التحقيقات.