الأسود: مبادرة باتيلي تأتي في إطار تصحيح مسار البعثة لإيجاد حل للأزمة الليبية

علّق عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب ميلود الأسود، على تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باثيلي الأخيرة قائلا، بأن “مبادرته ستعتمد على ما توصل إليه مجلسي النواب والدولة من توافقات، تأتي في إطار تصحيح مسار البعثة لإيجاد حل للأزمة الليبية”.

وأضاف الأسود في تصريحات صحفية قائلا: “كل تجارب البعثة الأممية السابقة بائت بالفشل أو أخرجت لنا حلولا ضعيفة لم تحُل الأزمة الليبية بل طال أمدها، لذلك كان لابد على البعثة الأممية دعم التوافق الليبي الليبي”.

واعتبر أن، “المبعوث الأممي أخطأ عندما حمل مسؤولية المختنق السياسي لمجلس النواب بدلا من الذين يحملون السلاح أمام حلول الأزمة، وأخطأ عندما أراد أن يضع خارطة طريق بعيدا عن الجهة التشريعية”.