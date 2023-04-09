الدبيبة يرد على اللغط حول قراره بإلغاء مبادرة الإقراض الشبابي

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رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على اللغط حول قراره بشأن إلغاء مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية تماما”.

وأضاف رئيس الحكومة :”القيم المالية المخصصة لها مؤمنة، فلا تستمعوا للشائعات”.

وتابع الدبيبة في تغريدته :”أما القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف”.

ولفت إلى أن القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.