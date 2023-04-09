في إطار المشاورات الموسعة..باتيلي يجري عدد من اللقاءات في سبها

العنوان – سبها

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء في سبها وقادة عسكريين وأمنيين من جميع أنحاء البلاد.

وقال باتيلي :”استمعت إلى مطالبهم المشتركة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أعربَ الكثيرون عن الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب”.

وتابع باتيلي :”كررتٌ مناشدتي من سبها للقادة السياسيين للاستجابة لنداء الليبيين والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في عام 2023″.

ولفت إلى أنه التقى بقادة عسكريين وأمنيين من أجزاء مختلفة من الجنوب، مشيدًا بالمبادرات الشجاعة والوطنية التي قدمها قادتهم لتضميد الجراح المادية والمعنوية جراء النزاع وذلك في سبيل ليبيا.

وذكر :”أثنيتُ على جهودهم للحفاظ على الأمن في الجنوب وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية، كما أثنيت أيضاً على عملهم من أجل حماية الموارد الطبيعية للبلاد، والتي تظل المصدر الرئيسي للدخل لليبيا والتي يتعين تسخيرها لصالح جميع الليبيين”.

وأكد المبعوث الأممي، أنه أجرى حواراً مفيداً مع مجموعة من الأعيان البارزين ووجهاء المجتمع الذين يعكسون التنوع الثقافي في الجنوب.

وأضاف باتيلي :”وأعربتٌ عن تقديري لدورهم في تعزيز ثقافة التعايش والمصالحة بين مختلف المكونات المجتمعية”.

وبين المبعوث الأممي أن الأعيان طالبوا بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية، وناشدوا بتوزيع أكثر عدلاً للموارد وكذا إلى إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية.

واكد باتيلي :”بدوري حثثتهم على مواصلة دورهم البنّاء في عملية المصالحة الوطنية ومواكبة الجهود المحلية مع الجهود الوطنية دعماً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع وسلمية في جميع أنحاء ليبيا في عام 2023″.