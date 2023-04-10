مصرف الادخار ينفي إلغاء مبادرة الإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة

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نفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلغاء مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة.

وأكد المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” سريان المرحلة الأولى منها ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إيقافها.

وأوضح مصرف الادخار أن المصرف عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” هو المخول بنشر الأخبار وآخر مستجدات المبادرة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رد على اللغط حول قراره بشأن إلغاء مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية تماما”.

وأضاف رئيس الحكومة :”القيم المالية المخصصة لها مؤمنة، فلا تستمعوا للشائعات”.